Teapa de 7 milioane de euro pentru Olaroiu dupa ce banii au DISPARUT de la Suning si echipa a devenit ISTORIE! Ce se intampla cu banii

Sursele de finantare ale campioanei din China s-au epuizat, iar fotbalul e suspendat la Jiangsu Suning.

Echipa e la un pas de desfiintare. Fotbalistii si antrenorii echipei sunt neplatiti de luni bune si au parasit deja echipa. Cosmin Olaroiu n-a luat niciun cent din cele 7 milioane de euro pe care trebuia sa le primeasca in ultimul an si va avea batai de cap inainte sa-i recupereze.

Conform Titan Sports Plus, publicatie chineza care posteaza regulat informatii din campionatul milionarilor Asiei, Olaroiu va trebui sa mearga la FIFA pentru a-si face dreptate. Cum conturile lui Jiangsu FC, noua denumire a lui Suning, sunt blocate, banii n-au cum sa fie platiti. In cazul in care clubul va fi dizolvat, federatia chineza va trebui sa se ocupe de proces si sa decida ce se intampla cu restantele salariale!

Olaroiu a antrenat 3 ani in China si a castigat campionatul in 2020 in premiera in istoria clubului!