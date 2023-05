După 11 titluri consecutive, Ludogoreț Razgrad ar putea să fie detronată din fotoliul de regină a fotbalului din Bulgaria. Cu două runde înainte de final, ȚSKA Sofia a devenit liderul campionatului și asta cu ajutorul echipei cu care se bate pentru stemă și palmares: ȚSKA Sofia 1948!

ȚSKA Sofia, favorită să câștige titlul datorită celor de la ȚSKA Sofia 1948

Înaintea rundei a 33-a, Ludogoreț era lider, cu un punct peste ȚSKA Sofia. Formația din Sofia a câștigat, sâmbătă, pe propriul teren, 1-0 cu Lokomotiv Plovdiv (VEZI VIDEO). Ludogoreț a jucat, duminică, în deplasare cu ȚSKA 1948 și nu a reușit decât un egal: 2-2 (VEZI VIDEO).

Campioana Bulgariei a condus de două ori, dar a fost de fiecare dată egalată. Ultima oară pe finalul partidei, în minutul 86, când Ivaylo Chochev a marcat un gol spectaculos, printr-un șut din voleu din afara careului. Egalul vine la doar câteva zile după ce Ludogoreț a învins-o pe ȚSKA Sofia 1948 în finala Cupei Bulgariei, scor 3-1.

???????? | CSKA Sofia 1-0 Lokomotiv Plovdiv ????Jurgen Mattheij, CSKA Sofia'ya hem üç puanı hem de maç fazlasıyla liderliğe getirdi. ???? CSKA 1948 - Ludogorets maçı çok kritik hâl aldı. pic.twitter.com/sDi9Fah4DR — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) May 27, 2023

Astfel, ȚSKA Sofia a preluat șefia în clasament, cu 80 de puncte. Ludogoreț are 79 și în ultimele două runde le va întâlni pe Levski (a) și Cherno More Varna (d). În schimb, ȚSKA Sofia mai are două derby-uri.

Primul, chiar cu ȚSKA 1948, în etapa următoare, pe propriul teren, într-o partidă care se anunță extrem de încinsă. Apoi, în ultima rundă, ȚSKA va disputa „Eternul Derby” al Bulgariei, cu Levski Sofia.

Cine este ȚSKA Sofia 1948 și parcursul său incredibil în Bulgaria

ȚSKA Sofia 1948 s-a desprins de ȚSKA Sofia în 2016, când suporterii s-au opus fuziunii cu Litex Loveci și patronului Grisha Ganchev. Fanii au creat un nou club și acum se luptă pentru stemă și palmares cu ȚSKA Sofia.

Din 2016 până în 2020, ȚSKA 1948 a ajuns din liga a patra până în prima divizie a Bulgariei. În sezonul trecut, a încheiat campionatul pe poziția a opta. În actuala stagiune, ȚSKA 1948 este pe locul al treilea și, dacă își păstrează poziția, va juca în UEFA Conference League.

ȚSKA 1948 se luptă pentru podium cu Levski Sofia. În orice caz, formația pregătită de Atanas Ribarski nu poate coborî mai jos de locul al patrulea, o performanță excelentă pentru clubul care se consideră adevărata ȚSKA Sofia.