Șumudică, noi explicații pentru contestatari: „Încă primesc mesaje despre detaliile tactice! Vă invit la antrenamente!”

Jucătorii lui Marius Șumudică nu au reușit să țină de avantajul pe care l-au obținut în primele 36 de minute de joc, astfel că în primul minut al prelungirilor, Malatya s-a văzut egalată. Meciul nu a fost lipsit de controverse, iar la final, antrenorul român a reclamat un penalty neacordat pentru echipa sa.

Totodată, Șumudică a fost contestat de fanii turci din cauza sistemului de joc pe care l-a ales, dar și pentru unii jucători pe care i-a trimis în teren, iar acum le-a oferit o replică acestora.

Tehinicianul român și-a făcut recent cont de Twitter, iar acolo a oferit câteva reacții legate de meciul cu Kayseri și a avut și un mesaj pentru fani. Mai mult, acesta i-a invitat pe contestatarii săi la antrenamentele echipei, pentru a vedea dacă ia sau nu cele mai bune decizii.

„O nouă provocare ne așteaptă. O vom întâlni pe Fenerbahce într-un meci foarte important. Văd că încă primesc mesaje în care sunt întrebat despre detaliile tactice din meciul împotriva lui Kayseri. Sunt un tip sincer, mă cunoașteți.

Vreau să știți asta: fiecare meci are povestea lui, fiecare meci este diferit. Când am schimbat sistemul la 4-2-3-1 pe teren propriu cu Alania, am încasat 6. Totuși, am câștigat cu Altay și Adana jucând cu 5 pe spate. De asemenea, am remizat cu Konya și Galatasaray.

Nu am remizat cu Kayseri din cauza sistemului tactic. Statisticile din a doua repriză aratgă că am fost superiori, însă sunt lucruri pe care nu le poți controla în fotbal. Asta nu înseamnă că nu vom mai folosi sistemul 4-2-3-1, însă trebuie să ne adaptăm jocului și oponentului.

Unii dintre voi sugerează numele unor jucători care ar trebui să fie în 'primul 11'. Vă invit la antrenament pentru a vedea dacă sunt un antrenor corect sau nu.

Trebuie să rămânem uniți și să facem ce avem mai bun pentru a urca în clasament. Ne aflăm în aceeași barcă. Jucătorii, staff-ul și cu mine lucrăm pentru a face oamenii din Malatya fericiți. Toate cele bune!”, a scris Șumudică pe contul său.

