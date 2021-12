Șumudică e pe Twitter! După ce i s-a cerut demisia, antrenorul a stat de vorbă cu fanii turci

Echipa antrenorului român a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie, după 0-1 contra lui Rizespor, și a coborât pe locul 19, penultimul din Super Lig.

Deși în urmă cu două etape amenința cu demisia din cauza lotului slab pe care îl are la dispoziție, se pare că Șumudică a ajuns la un acord cu președintele formației turce și va continua pe banca lui Malatyaspor. După ultimul meci, mai mulți suporteri ai echipei au ieșit în stradă și i-au cerut demisia antrenorului român, iar "Șumi" a găsit o metodă inedită pentru a comunica cu aceștia.

Deși în ultimii ani a declarat că nu este un fan al rețelelor de socializare, Șumudică și-a făcut cont pe Twitter și a transmis un prim mesaj în limba engleză: "Bună ziua. Iubesc și respect fanii fotbalului, jucătorii și presa. Pentru a putea ține legătura mai ușor, pentru a vă arăta pasiunea și aprecierea mea, am decis să îmi fac acest cont. Pregătim meciul de joi cu Kayserispor. Munca aduce rezultate. Suntem motivați și vrem să-i facem pe oameni fericiți. Noapte bună tuturor!".

Miercuri dimineață, Șumudică a revenit cu un nou mesaj, de această dată transmis prin intermediul unui clip video: "Salutare tuturor! Bine ați venit pe contul meu de Twitter. Vreau să profit de acastă șansă pentru a avea o relație mai strânsă cu fanii fotbalului din jurul lumii. Alături de jucătorii și staff-ul meu, luptăm pentru un rezultat bun contra lui Kayseri. Mulțumesc pentru susținerea voastră! Sper să vă facem fericiți mâine. Toate cele bune!".

Good morning. We are starting to feel the vibes for tomorrow's match.

We go ahead with belief in everyone that is part of this club. ???????????????? pic.twitter.com/9y3Ow0FR7f