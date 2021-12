Șumudică face spectacol pe Twitter! Mesaj pentru jurnaliștii din Turcia și o promisiune pentru fani

Echipa antrenorului român a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în Turcia și a coborât pe locul 19, penultimul din Turcia. După ultima partidă, 0-1 contra lui Rizespor, presa turcă a scris că fanii lui Yeni Malatyaspor i-au cerut demisia lui Șumudică, însă tehnicianul a ținut să lămurească lucrurile pe Twitter.

"Iubesc fanii și pasiunea lor pentru club. După ultimul meci, a apărut un articol malițios în care se spunea că fanii lui Malatyaspor au cerut să fiu demis. Este complet fals. Am o relație excelentă cu fanii echipei. Prin acest mesaj, vreau să-i invit la stadion mâine. Avem nevoie mare de pasiunea lor pentru a obține cele trei puncte contra lui Kayseri. Ei sunt forța noastră! Hai, Malatya!", a spus Șumudică.

Ulterior, "Șumi" le-a făcut o promisiune fanilor lui Malatyaspor prin intermediul unui clip video.

"Mâine este o finală pentru noi. Avem nevoie ca fanii să fie aproape de echipă, de mine, iar împreună vom obține un rezultat foarte bun. Până acum, n-am simțit pe nimeni împotriva mea sau a echipei. Nimeni n-a vorbit rău de Șumudică, de staff sau de jucători.



De aceea am um mare respect pentru suporteri, iar acum vă promit: Nu vă temeți! Veți vedea, suntem pe drumul cel bun, iar Malatya, cu Șumudică antrenor, nu va merge niciodată în liga a doua. Niciodată! Trebuie să credeți în noi, noi vom da tot ce avem mai bun pentru echipă, pentru oraș, pentru fani.



În vară vom fi fericiți pentru că am schimbat fața echipei și vom fi în prima ligă. În sezonul viitor, dacă vom continua împreună, vom avea un sezon mai bun decât acesta. Toate cele bune, vă iubesc! Avem nevoie de voi", a spus Șumudică.

A message to all Malatyaspor fans out there. I want all supporters to see this. Thanks for all the messages and for the nice words. This is my promise to all of you. ???????? pic.twitter.com/tIhV5IPYFY