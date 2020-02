Steven Gerrard, ULUIT de calitatile lui Ianis: "Eu faceam asta la 4 ani. Ma intreb cand a inceput el?!" Ce spune antrenorul dupa ultimul meci al romanului

Steven Gerrard a vorbit din nou frumos despre Ianis Hagi.

Hagi a fost titluar in meciul de Cupa cu Hamilton si a facut o noua partida buna. Rangers s-a impus cu 4-1 in deplasare si romanul a jucat 73 de minute, reusind mai multe actiuni periculoase.

Steven Gerrard este uimit de forta lui Ianis din ambele picioare si a facut o comparatie cu el:

"Are doua tunuri in picioare, pentru ca asa a crescut. Nu stiu daca i se datoreaza tatalui sau ori unuia dintre antrenorii lui sau daca Ianis insusi a cautat acest lucru. E excelent ca, la varsta lui, are ambele picioare atat de puternice si precise.

Imi amintesc exersand cu stangul inca de cand aveam patru sau cinci ani, iar piciorul meu stang nici nu se apropie de acuratetea lui. Ma intreb cand a inceput el?! Si a insistat! Oamenii care il privesc in premiera nu sunt siguri care parte e mai tare. Se simte in largul lui si cu stangul si cu dreptul", a spus Steven Gerrard.

"Ianis Hagi insista sa-mi puna intrebari si are o engleza foarte solida"

Steven Gerrard a mai precizat ca Ianis stie foarte bine limba engleza si nu ezita sa ii puna intrebari, lucruri pe care antrenorul le apreciaza foarte mult la jucator:

"E un pusti inteligent si engleza lui e solida. Prima mea discutie cu el a fost diferita fata de cele pe care le am cu jucatorii normali. Insista sa-mi puna intrebari, sa afle cum jucam si unde credem ca s-ar potrivi. De cand a venit, a stat mult in camera analistului. Vrea sa se adapteze cat mai repede si sa se obisnuiasca aici cu echipele si cu fotbalistii adversi. Ii place sa descopere jocul. Ne-a impresionat si pe teren, si in afara lui", a mai spus Gerrard.