Statistica rușinoasă pentru "perla" lui Real Madrid! "Faceți mișto de mine!?"

Deși a început titular pentru prima dată în acest turneu, statisticile sale din această partidă au fost surprinzător de modeste.

În primele 90 de minute ale meciului, Endrick a reușit doar o singură pasă, aceasta fiind lovitura de start a meciului.

Pe lângă aceasta, tânărul atacant a mai patru incercări de pasă nereușite. Totuși, a avut un șut pe poartă în repriza secundă, când a preluat o minge și a șutat de la aproximativ 25 de metri. Lovitura a fost însă reținută fără probleme de portarul Sergio Rochet.

Meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0, după 120 de minute, și s-a decis la loviturile de departajare. Endrick nu a fost ales printre executanții Braziliei, care a ratat calificarea în semifinale după ce Eder Militao și Douglas Luiz au ratat.

Endrick played the full 90 minutes and completed one pass. Can you guess which one it was?#URUBRA #CopaAmerica pic.twitter.com/DHndKjPcCc