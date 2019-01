Fabuloasa poveste a fotbalistului care are 27 de frati si surori: "Cea mai buna parte e ca am intotdeauna cu cine sa discut". Cate sotii a avut tatal sau

Mijlocasul camerunez Alex Song, trecut pe la Arsenal si Barcelona, in prezent la FC Sion, in Elvetia, vine dintr-o familie cu adevarat mare. El are 27 de frati!

Alex Song (31 de ani) a avut o cariera infloritoare, dar s-a stins in ultimele sezoane. El a jucat la Arsenal, sub comanda lui Arsene Wenger, la Barcelona si la West Ham. Ulterior, Song a ajuns la Rubin Kazan, iar mai apoi la FC Sion, unde evolueaza si in prezent.

Alex Song este nepotul unui alt fost mare fotbalist. Este vorba despre Rigobert Song, fost capitan al nationalei Camerunului si jucator la Liverpool, West Ham, Koln, Lens si Galatasaray.

Nascut la Douala, in Camerun, Alex Song se trage dintr-o familie cum rar se intalneste. El are nu mai putin de 27 de frati si surori!

Tatal lui Alex Song a incetat din viata cand actualul fotbalist al lui Sion avea doar 3 ani. De-a lungul vietii, el a avut 5 neveste si a facut 28 de copii! 11 baieti, intre care si Alex Song, si 17 fete a avut acesta!

"Ma trag dintr-o familie mare, pentru ca tatal meu a avut cinci sotii! Am 10 frati si 17 surori! Pare amuzant pentru unii, dar cand am o problema gasesc intotdeauna alinare si am cu cine sa vorbesc! Tatal meu a murit cand aveam trei ani, deci nu l-am cunoscut! Am fost crescut de mama si de surorile mele", a povestit el intr-un interviu acordat BBC.

Alex Song a devenit sprijinul familiei in adolescenta.

"In lipsa tatalui nostru, a trebuit sa ne descurcam asa cum am putut. Am realizat ca trebuie sa imi ajut familia, sa fac tot ce tine de mine pentru ca lor sa le fie bine. Nu mi-am imaginat niciodata ca o sa fiu fotbalist. Astazi am o viata buna, dar imi lipseste un lucru: tatal meu.



Dar asta este viata. Eu nu am avut ocazia de a-mi cunoaste tatal, insa acum fac totul pentru cei doi baieti ai mei", a mai spus el.