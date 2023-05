SPECIAL | Povestea lui David Aganzo. De la câștigător al Ligii Campionilor la deținător de funcții importante în fotbalul spaniol: „Doar așa mă retrag”. Gala Mihai Neșu e azi (Pro Arena și VOYO, 18:00)

David Aganzo va juca azi în Gala Mihai Neșu, de la 18:00, LIVE pe Pro Arena și VOYO.

Înainte să obțină funcțiile enumerate anterior, David Aganzo a evoluat de-a lungul carierei sale fotbalistice la 12 cluburi! A luat la rând Spania, a continuat în Israel, a ajuns și în Grecia și și-a încheiat capitolul de pe iarbă în Germania. Cel mai sonor club pentru care a jucat a fost campioana en-titre din La Liga, Real Madrid.

Povestea lui David Aganzo. De la câștigător al Ligii Campionilor la deținător de funcții importante în fotbalul spaniol: „Doar așa mă retrag”

David Aganzo are 94 de meciuri în primul eșalon al Spaniei, unde a reușit să marcheze de 19 ori! Atacant central, fostul jucător a strâns însă doar patru jocuri în picioare pentru granzii de la gruparea „blanco”, unde a înregistrat doar 92 de minute în La Liga. Racing Santander a fost vârf de lance pentru el: 10 goluri înscrise în 49 de partide disputate.

Și-a trecut în CV Liga Campionilor cu Real Madrid (99/00), Campionatul Mondial U20 cu naționala (1990) și liga secundă a Spaniei cu Levante (03/04)



Totuși, ce s-a întâmplat cu David Aganzo după ce și-a sfârșit cariera în 2015? A continuat cu fotbalul? Da! Dar în altă formulă de start. Produs de galactici, a ajuns un galactic în sine. În 2017 l-a înlocuit pe Luis Rubiales de la cârma Asociației de Fotbal Spaniole, de unde nu a mai plecat nici până în ziua de azi: „Îmi place mult locul ăsta de muncă”, spunea Aganzo într-un interviu pentru Marca în 2020.

„În ziua în care fotbaliștii nu-și vor mai dori munca mea, abia atunci voi pleca. Bucuros. Fără să fac ceva sau fără vreo reclamație. Ăsta e un lucru care contează mult”, continua David Aganzo, conform sursei de mai sus.

2021 = un nou succes pentru David Aganzo: „Trebuie să construim, să fuctificăm”

FIFPro. Federația Internațională a Asociațiilor de Fotbal Profesioniste. În 2021, David Aganzo a mai fost „instalat” într-o funcție importantă din lumea fotbalului. A venit de pe bancă și l-a schimbat pe Philippe Piat, care a părăsit postul după opt ani. Francezul mai deținuse titulatura de președinte al FIFPro în perioada 2005 - 2007.

Într-un interviu din 2021, oferit site-ului oficial al federației, David Aganzo a fixat obiectivele clare pe care dorește să le îndeplinească după ce a fost numit în funcție. Spaniolul a precizat că vrea o lume a fotbalului mai sănătoasă și cât timp există unitate, sportul „rege” va deveni din ce în ce mai puternic, iar asta va fi recunoscut și de lume.

„Philippe Piat a depus o muncă importantă ca președinte, iar noi trebuie să construim pe moștenirea sa. Vom continua să lucrăm în tandem și cu management-ul excelent al FIFPro, alături de staff-ul său, să putem fructifica victorii, cât mai multe victorii”, puncta Aganzo tot atunci.

Încă de când îmbrăca echipamentele cluburilor, și-a dat seama cât de importantă e partea de business în fotbal. Și a înțeles că există multe probleme care trebuie gestionate: „Am jucat cu plăcere. Dar în același timp, am învățat că există și business și fotbal. Concomitent. Iar la unele cluburi partea de business nu merge bine. Sunt situații în care până și medicalul nu decurge conform planurilor la echipe.

La Rayo Vallecano, am pierdut mulți bani din contract atunci când clubul a căutat protecție de la creditori. De fapt, eu și colegii mei de echipă am jucat pe gratis un sezon, chiar dacă am câștigat promovarea în Primera. Nu am primit niciun euro. Astfel de situații sunt foarte dificile pentru jucători”, și-a încheiat David Aganzo discursul pentru FIFPro.

Ce face acum David Aganzo

În clipa actuală, FIFPro caută să obțină un nou acord în ceea ce privește colaborarea obișnuită cu FIFA. În decembrie anul trecut, David Aganzo și președintele FIFA, Gianni Infantino, s-au întâlnit pentru a discuta termenii și condițiile noului deal. Cel mai probabil, colaborarea dintre FIFA și FIFPro va continua să existe. Semnată inițial pe șase ani în 2017, se apropie de final, iar cele două triburi vor conclude un nou contract în viitorul apropiat.

„Prioritățile noastre din acest moment sunt să reglăm calendarul meciurilor internaționale pentru Campionatul Mondial de Fotbal Feminin care va urma, dar și condițiile jucătoarelor”, preciza David Aganzo în decembrie, citat de fifa.com.