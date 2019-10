SOCANT! "A fost absolut terorizat de acest gand!" Cauza infarctului suferit de Iker Casillas in acest an! Detaliile nestiute pana acum! Tot adevarul a iesit la iveala

Iker Casillas a suferit un infarct in acest an.

Iker Casillas (38 de ani) a suferit un infarct in luna mai a acestui an la un antrenament. Sotia sa, Sara Carbonero a fost depistata cu cancer ovarian, a fost operata, iar in acest moment face un tratament de recuperare.

Presa spaniola a scos la iveala cateva detalii care i-ar fi provocat lui Casillas infarctul din luna mai. Potrivit cotidianului La Razon, Iker a aflat de boala Sarei cu putin timp inainte de a suferi infarctul si a trait momente dramatice.

"A trait momente de tensiune, foarte intense, atacuri de panica si o frica teribila ca Sara ar putea sa nu faca fata operatiei si tratamentului ulterior. A fost si este absolut terorizat de acest gand!"

Sara este o femeie puternica si curajoasa, ne-a spus ca e convinsa ca va iesi cu bine din acest calvar. Are incredere in medici si o mare pofta de viata. E optimista, nu s-a exprimat niciodata in alt sens. Daca are indoieli, le tine foarte ascunse", au spus apropiatii acestora.

Casillas a revenit la antrenamentele celor de la Porto in luna august a acestui an, dar nu a mai evoluat in vreun meci oficial.