Și-a spionat rivalele! Antrenorul lui Southampton și-a aflat pedeapsa

Antrenorul echipei Southampton, Tonda Eckert, a primit o suspendare de şase săptămâni cu suspendare şi o amendă de 28.000 de lire sterline pentru implicarea sa în scandalul „spygate”, după ce a recunoscut că a autorizat supravegherea antrenamentelor a trei cluburi rivale în sezonul trecut, relatează Reuters.

Federaţia engleză a formulat acuzaţii împotriva lui Eckert în luna iulie, iar o comisie de reglementare independentă a dispus sancţiunile în urma unei audieri, a anunţat forul miercuri.

Interdicţia este suspendată până la sfârşitul sezonului 2027-28.

Southampton a fost exclusă din finala barajului din Championship şi a primit o penalizare de patru puncte pentru sezonul 2026-27, pentru că a urmărit antrenamentele echipelor Oxford United, Ipswich Town şi Middlesbrough.

Southampton ocupă locul 13 în Championship, cu 10 puncte după opt meciuri, scrie News.ro.