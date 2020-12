Se transfera Dan Petrescu la Al-Nassr?! Ce scriu jurnalistii din Arabia Saudita

Dan Petrescu s-a despartit saptamana trecuta pe cale amiabila de CFR.

"Burscul" a petrecut 3 ani de zile pe banca echipei din Gruia, timp in care a castigat 3 titluri de campion si a reusit sa faca performanta in cupele europene. Dupa ce a devenit liber de contract, "Super-Dan" a fost anuntat pe lista mai multor echipe. In urma cu cateva zile scotienii au anuntat ca Petrescu poate face fata la Celtic.

Astazi, jurnalistii din Arabia Suadita au scris ca Dan Petrescu este principalul canditat sa ocupe functia de antrenor la Al-Nassr, potrivit GoalSA.

اقتربت لحظة النهاية ???? البرتغالي فيتوريا على بُعد خطوة من الرحيل عن #النصر ❌ الروماني دان بيتريسكو أقرب المرشحين ليكون بديلًا له ???? هل ستتخذ إدارة العالمي قرار برحيل فيتوريا خلال الفترة الحالية؟ ????

Soarta actualului antrenorului portughez Roy Vitoria ar fi fost deja decisa, dupa ce a inregistrat o serie de rezultate slabe in campionat. Al-Nassr ocupa penultimul loc in campionat cu doar 3 puncte dupa 5 etape jucate.