Cât de gravă e accidentarea lui Lionel Messi și când ar putea reveni pe teren

Messi a acuzat probleme medicale și a cerut să fie înlocuit. În locul său a intrat Robert Taylor, care a reușit o dublă. Cu doar două minute înaintea de schimbarea lui Messi, Jordi Alba a fost și el înlocuit, tot din cauza unei accidentări.

Accidentarea lui Messi nu pare una gravă conform primelor evaluări. Argentinienii de la TyC Sports susțin că nu ar fi vorba de o problemă musculară, ci de un disconfort la nivelul piciorului drept, unde campionul mondial a mai acuzat dureri în trecut.

În aceste condiții, Messi are șanse să revină pe teren peste doar o săptămână, când Inter Miami va înfrunta Houston Dynamo în finala US Open Cup. Partida este programată joi, 28 septembrie, de la ora 3:30.

De la sosirea la Inter Miami, Messi a strâns 12 meciuri, 11 goluri, 5 pase decisive, dar și un trofeu - Leagues Cup.

Cu Messi în teren, Inter Miami nu a pierdut niciun meci. Argentinianul a ratat două jocuri din MLS în luna septembrie ca urmare a partidelor jucate de naționala Argentinei.

Lionel Messi and Jordi Alba were both subbed off in the first half with apparent injuries. pic.twitter.com/ZUDahKR2vA