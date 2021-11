Salah, pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Ce performanță a obținut atacantul lui Liverpool

Cu cinci goluri și patru pase decisive în patru meciuri din octombrie, Mohamed Salah a fost desemnat jucătorul lunii în Premier League.

Egipteanul îi succede astfel lui Cristiano Ronaldo, ales jucătorul lunii septembrie. În meciul direct din 24 octombrie, FC Liverpool a zdrobit-o pe Manchester United cu scorul de 5-0, chiar pe ”Old Trafford”. Salah a înscris atunci trei goluri.

”Nu poate fi decât un singur câștigător... Mo Salah”, au postat oficialii din Premier League pe pagina de Twitter.

There could only be one winner...@MoSalah is your @EASPORTSFIFA Player of the Month ????????????#PLAwards pic.twitter.com/RRfJDVz8ke