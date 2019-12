Brazilianul de la PSG n-o duce prea bine pe plan sportiv, dar din punct de vedere financiar este pe primul loc.

O ancheta a celor de la American Gambler.com arata faptul ca Neymar a incasat nu mai putin de 90 de milioane de dolari in 2018 de la echipa de club. Aproape dublu fata de omologul sau din NBA, James Harden care primeste 46,4 milioane.



Bale, Pogba si Oscar sunt urmatorii fotbalisti pe lista in spatele lui Neymar.



Neymar are 27 de ani, este nascut la 5 Februarie 1992 in Sao Paulo.