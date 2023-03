Meciul cu Liechtenstein, 4-0, din preliminariile Campionatului European, a avut o însemnătate aparte pentru Cristiano Ronaldo (38 ani). A devenit cel mai selecționat fotbalist din istorie, cu 197 de prezențe, și și-a încoronat recordul cu o dublă. Un gol de la „11 metri” și o lovitură liberă fructificată perfect l-au dus la 120 de reușite pentru naționala Portugaliei.

Numai că Cristiano Ronaldo nu s-a oprit aici. Meciul următor, contra lui Luxemburg, în minutul 31 al partidei, deținătorul a 5 Baloane de Aur realizase deja dublă, la primele două șuturi trimise pe poarta lui Anthony Moris (32 ani), portarul lui Union.

He just can't stop scoring! Cristiano Ronaldo score for Portugal against Luxemborg. 12games 12goals in 2023. They said he is Finish Lmao. The Greatest Ever ???? pic.twitter.com/wHPoFIqHC1