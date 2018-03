Romeo Surdu, ca la prima tinerete: "Vreau sa luam titlul si sa participam in Champions League!" Cu cine a semnat fostul atacant al Stelei

Romeo Surdu este gata de noua provocare.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Fostul jucator al Stelei, al CFR-ului si al Rapidului a ajuns la 34 de ani, dar se simte pregatit sa renunte deocamdata la cariera de jucator. Atacantul roman a semnat un nou contract cu Milsami Orhei echipa pentru care a mai jucat in perioada 2014-2016.

Surdu vrea sa repete performanta din 2015 cand a castigat titlul in Moldova cu Orhei.



"Milsami are ca obiectiv podiumul. Dar eu vreau sa repetam istoria din 2015 si sa devenim iar campioni si să participam repetat in Champions League”, a declarat Romeo Surdu pentru moldfootball.com.