BREAKING NEWS | Cristiano Bergodi este noul antrenor al Craiovei! Anuntul OFICIAL facut de club

Cristiano Bergodi a semnat cu Universitatea Craiova.

Dupa ce Papura si-a dat demisia de la Craiova in urma cu o saptamana, au aparut mai multe variante de antrenori pentru a prelua banca Craiovei. In cele din urma cel ales de conducerea oltenilor este Cristiano Bergodi, care a semnat cu echipa din Banie un contract pana in 2021. Anuntul a fost facut pe site-ul oficial al Craiovei.

"Fiindca vine din Cetatea Eterna in Cetatea Banilor, puten spune: Habemus antrenor! Daca ne uitam in urma, Stiinta a avut compatibilitate cu scoala de antrenori italiana, asa ca Cristiano Bergodi are toate sansele sa scrie istorie in 'vulcanul' alb-albastru. Simbolul lui Lazio, pentru care a jucat 7 sezoane, a semnat cu Stiinta un contract valabil pana in data de 30 iunie 2021. Bun venit mister, si adu-ne trofee", se arata in comunicatul celor de la Craiova.