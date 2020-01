Revine Mircea Lucescu in Turcia? Presa turca anunta ca antrenorul roman ar putea ajunge la un club URIAS din Super Lig

Lucescu ar putea antrena din nou.

Mircea Lucescu a antrenat ultima oara la nationala Turciei, insa ar putea ajunge in Super Lig. Acesta este anuntul facut de presa turca, care noteaza ca Lucescu e dorit la Besiktas, dupa ce actualul antrenor Abdullah Avci este aproape de demitere.

Pe lista turcilor se mai afla Samet Ayababa, Unal Karaman si Mustafa Denizli. De asemenea, cei de la Cnnturk anunta ca Lucescu ar putea face echipa cu Tayfun Korkut sau Sergen Yalcin.

Mircea Lucescu s-a mai aflat in discutii in ultimele luni cu Sion, Santos si Rapid, dar antrenorul a decis sa nu dea curs niciunei oferte. Lucescu a mai antrenat pe Besiktas in perioada 2002-2004, cand a castigat si un titlu de campion la Turciei.