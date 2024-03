Real Madrid i-a găsit înlocuitor de 70 de milioane de euro lui Carvajal! Starul lui Liverpool, dorit pe Santiago Bernabeu

Trent Alexander Arnold mai are un singur an de contract cu gruparea de pe Anfield, iar deocamdată nu a negociat prelungirea înțelegerii.

Fundașul lateral este un om de bază în angrenajul lui Jurgen Klopp și a contribuit cu două goluri și zece pase decisive în această stagiune. Liverpool ar putea fi forțată să îl cedeze pe Arnold în vară, pentru a nu risca să îl piardă gratis în iarna următoare.

Fabrizio Romano a confirmat interesul lui Real Madrid pentru Trent Alexander Arnold și a subliniat că echipa de pe Anfield nu are nicio intenție să renunțe la fundașul lateral, dar ”Cormoranii” nu au demarat încă negocierile cu privire la prelungirea contractului.

La Real Madrid, poziția pe care evoluează Trent Alexander Arnold este ocupată de Dani Carvajal, însă ”veteranul” Galacticilor a ajuns la 32 de ani, iar Florentino Perez & co se gândesc deja la întinerirea lotului. Astfel, starul de 70 de milioane de euro de la Liverpool pare varianta ideală pentru clubul de pe ”Santiago Bernabeu”.

