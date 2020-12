Real Madrid cheltuieste o avere pe renovarea stadionului! Modificari spectaculoase ale noului Santiago Bernabeu! Ce investitii vor face madrilenii

Real Madrid isi disputa in acest moment meciurile de acasa pe stadionul echipei a doua, Alfredo Di Stefano.

Lucrarile de constructie pentru modernizarea stadionului "Santiago Bernabeu" sunt asteptate sa fie finalizate in vara anului 2022, potrivit companiei care supravegheaza lucrarile de remodelare, FCC.

In acest moment, Real Madrid a investit deja 100 de milioane din cele 570 care vor fi investite. Florentino Perez isi doreste ca noul Santiago Bernabeu sa devina o adevarata bijuterie arhitecturala, la fel ca Muzeul Guggenheim din Bilbao sau Opera House din Sydney.

Conform planurilor de proiectare, acoperisul stadionului se va deschide sau inchide in doar 15 minute si va avea un ecran LED imens cu vedere de 360 de grade pe post de tabela de marcaj.

Arena va putea fi foarte usor folosita si in cadrul altor evenimente. Presedintele Realului isi doreste un gazon care sa fie foarte usor de mutat, asta in vederea unei surse de venit suplimentare din subinchirierea stadionului. Noul stadion va beneficia si de un hotel de lux, mall pentru cumparaturi, in cadrul aceluiasi complex.