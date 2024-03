Razvan Lucescu, ironie fină la adresa lui Fatih Terim: "Nicio presiune din partea adversarului"

În urma acestui rezultat, PAOK Salonic este lider provizoriu, cu 63 de puncte, urmată de AEK Atena (62 de puncte, un meci mai puțin disputat) și de Panathinaikos (59 de puncte).

Reacția lui Răzvan Lucescu după victoria cu Panathinaikos

Antrenorul lui PAOK a vorbit despre importanța victoriei obținută în deplasare, dar a adus în discuție și greșelile făcute de echipa sa spre finalul meciului.

"Am câștigat azi și am făcut un pas înainte către obiectivul nostru, în competiția în care jucăm. Jocul a fost la îndemâna noastră. Puteam înscrie și la 1-0, puteam marca mai multe goluri în această seară. În prima repriză pot spune că nu am simțit nicio presiune din partea adversarului.

În a doua parte au încercat să înscrie, să revină, era normal să facă asta, să lase garda jos. Dar și în aceste condiții am reușit să le punem probleme. Ne-am apărat foarte bine.

Victoria a fost meritată. Singurul lucru negativ a fost golul primit pe final. Avem 3-1 și totul este în favoarea noastră. Nu este posibil să luăm un așa gol, într-un astfel de moment.

Primul lor gol a venit după o aruncare de la margine a noastră. Dar sunt mulțumit de efortul depus de echipă în condițiile unui meci important, sub presiune, de o intensitate foarte mare. Toate aceste lucruri m-au făcut să fiu satisfăcut de rezultat și de modul în care am evoluat", a declarat tehnicianul român.