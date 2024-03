Joi seară, PAOK Salonic a învins clar Dinamo Zagreb, scor 5-1, iar formația greacă s-a calificat în sferturile de finală ale Conference League cu 5-3 la general. Următoarea adversară a echipei lui Răzvan Lucescu va fi Club Brugge.

Reacția lui Răzvan Lucescu după calificarea lui PAOK în sferturile Conference League

La revenirea în țară, Răzvan Lucescu a vorbit despre victoria mare obținută contra lui Dinamo Zagreb, următorul adversar și posibilitatea de a juca o finală europeană.

"Un meci bun, un meci frumos, o calificare specială. Un sezon magic pentru noi până acum și cu posibilități speciale, cu o perspectivă extraordinară în față și în cupele europene, de ce nu? E normal să sperăm, să avem un vis. Trebuie să fim concentrați pe următoarele meciuri.

Important e că ne-am calificat. Trăirea meciului din partea meci a început imediat după meciul de la Zagreb când am fost foarte dezamăgit de modul în care noi ne-am bătut singuri. Am avut ferma convingere că putem întoarce rezultatul la Salonic. Am trăit returul cu atenție, cu încredere, cu momentul în care am primit golul la 3-0, iar Dinamo Zagreb reușise să reechilibreze situația. Am sperat că vom reuși să marcăm și în repriza secundă și să ne calificăm fără prelungiri. Am făcut-o și într-o manieră categorică, cu un fotbal dominant.

Fiecare meci este de jucat. Trebuie să avem respect față de muncă, față de adversari. Niciun meci nu e ușor. Fiecare adversar are părțile lui forte. Eu cred că suntem bine pregătiți. Important e să rămânem organizați și concentrați la primul meci. Deocamdată ne gândim la sfertul de finală. Ca să ajungi la finală trebuie să treci de un sfert și de o semifinală, dacă treci", a spus Răzvan Lucescu.

În sferturile de finală din Conference League, PAOK va înfrunta Club Brugge. Turul se joacă în Belgia, pe 11 aprilie, iar returul în Grecia, pe 18 aprilie. În cazul în care va ajunge în semifinale, echipa lui Răzvan Lucescu va înfrunta câștigătoarea din duelul Viktoria Plzen (Cehia) - Fiorentina (Italia).

PAOK luptă și pentru câștigarea titlului în Grecia. Cu nouă runde înainte de final, trupa lui Răzvan Lucescu ocupă locul secund, cu 60 de puncte, la doar două lungimi în spatele liderului AEK Atena.