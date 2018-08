Povestea FABULOASA a jucatorului cu mai multe trofee decat meciuri in ultimii 6 ani! Tocmai si-a anuntat retragerea

A aparat poarta Benficai intre 1997-2002 si intre 2012-2018, fiind intotdeauna al doilea portar de rezerva.

Este vorba despre portarul portughez Paulo Lopes. Ajuns la 40 de ani, cel care i-a fost loial atatia ani Benficai, a decis sa se retraga din fotbalul profesionist.

Cu toate ca la Benfica Lopes a avut 11 aparitii, si-a trecut in palmares 12 trofee cu acest club.

40-year-old Benfica goalkeeper Paulo Lopes has confirmed his retirement from football today.

Not bad work if you can get it... pic.twitter.com/NrOkQf9dvc