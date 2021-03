Poveste FASCINANTA! Fotbalistul de prima liga devenit HOT DE OPERE DE ARTA cu valoare de SUTE de milioane de euro! E ireal cum a fost prins: "Isi arunca treningul nou dupa fiecare antrenament"

Juca in prima liga si a reusit sa ajunga chiar in Europa alaturi de echipa sa, dar banii nu-i ajungeau.

Pal Enger, fost jucator la Valerenga, in Norvegia, si-a gasit un extra-job: a inceput sa fure obiecte de arta, bijuterii si masini de lux. Cum salariile in fotbalul din Norvegia inainte de 1990 nu erau foarte mari, jucatorii aveau si slujbe care sa le completeze veniturile. Enger a fost prins chiar de colegii sai, unii dintre ei politisti-part time! Fotbalistilor le-a dat de banuit faptul ca Enger arunca mereu treningurile noi dupa antrenamente, motivand ca nu merita sa le mai spele.

Jucatorii-detectivi au inceput sa-l urmareasca si l-au prins in fapt. Cand politistii i-au perchezitionat casa, au gasit adevarate comori in apartamentul sau! Enger avea inclusiv o pinctura a lui Munch, Vampire, luata de la Muzeul Munch (situat la 5 minute de mers cu masina de stadionul lui Valerenga).

Scos 'din actiune', Enger a revenit in forta dupa 1990. In 1994, in timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Lillehammer, fostul fotbalist e acuzat ca a facut o gaura in acoperisul Galeriei Nationale a Norvegiei din Oslo si a furat celebra 'The Scream' a lui Munch, piesa considerata de hotii de arta, datorita celebritatii ei, 'imposibil de vandut' pana si pe piata neagra.

Enger ar fi lasat si un bilet in muzeu: "Mii de multumiri pentru paza slaba!"

La cateva zile distanta, fostul jucator a dat un anunt in ziar in care a anuntat nasterea baiatului sau: "A venit pe lume cu un tipat (scream)'. Totul, in incercarea de a-i provoca pe politisti.

Pictura celebra, cu o valoare de peste 120 de milioane de dolari, n-a mai fost recuperata niciodata, dar Enger, anchetat de autoritati, a negat vehement orice implicare.



Acum in varsta de 48 de ani, Enger a mai trecut pe la inchisoare din cauza 'pasiunii' sale pentru arta. In 2007, a cerut sa urmeze cursuri de pictura la puscarie, iar cand a iesit a inceput sa organizeze vernisaje in toata Norvegia. In 2015, fostul fotbalist a fost acuzat ca a furat 17 tablouri de la o galerie din Oslo. A incercat sa se apere si sa spuna ca a fost vorba de o neintelegere, apoi a recunoscut ca a pus mana pe 5 dintre ele si ca a vandut 4. Cea de-a 5-a pictura n-a fost niciodata recuperata.



Acum in varsta de 48 de ani, Enger va fi subiectul unui serial Netflix. Fostul jucator sustine ca Dustin Hoffman l-a sunat din senin anul trecut pentru a discuta despre personajul pe care-l va interpreta.