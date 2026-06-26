Philippe Coutinho își pregătește marea revenire! Cu cine negociază

Coutinho, 34 de ani, este liber de contract din februarie 2026.

La începutul acestui an, Philippe Coutinho (care la 12 iunie a împlinit 34 de ani) a plecat de la Vasco de Gama după doi ani de contract. Fostul jucător de la Inter, Barcelona sau Liverpool pare decis în privința viitorului său. Este gata de o nouă experiență pe finalul carierei.

Din informațiile apărute în presa internațională, Coutinho este tentat de o aventură în MLS, iar LA Galaxy este gata să-i facă o ofertă. Americanii vor să-l aducă pentru a betona linia mediană, în contextul în care Riqui Puig, fostul jucător de la Barcelona, a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior care îl va ține departe de gazon aproape un an.

Însă, de serviciile sale se interesează, mai nou, și un club din Mexic, UNAM Pumas, și un club din Paraguay, Cerro Porteno.

Philippe Coutinho, dorit în MLS, dar și în Mexic și Paraguay

În urmă cu aproape 10 ani, în 2018, Coutinho a fost protagonistul unui transfer impresionant de la Liverpool la Barcelona, pentru 135 de milioane de euro. Pe Camp Nou, brazilianul nu a avut evoluții pe măsura așteptărilor, astfel că a fost rapid îndepărtat de la echipă.

Însă, prima echipă din Europa pentru care a evoluat Coutinho a fost Inter Milano, care l-a transferat în 2008 de la Vasco da Gama. Au urmat Espanyol și Liverpool, la ultima reușind să aibă cele mai bune evoluții din cariera sa.

Coutinho a ajuns la Vasco da Gama în 2024, sub formă de împrumut de la Aston Villa. După un singur an în Brazilia, clubul de pe ”Villa Park” a decis să-l cedeze definitiv.

Ultimul meci oficial al brazilianului datează din 15 februarie 2026, când bifa 45 de minute într-un meci de cupă.