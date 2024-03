Președintele lui Brighton a vorbit despre viitorul antrenorului Roberto De Zerbi, fostul fotbalist de la CFR Cluj dorit de cluburi de top

Echipa Brighton & Hove Albion este foarte aproape să-l piardă pe antrneorul Roberto De Zerbi, în ciuda dorinței clubului de a-l păstra pe banca tehnică pe fostul campion al României ca jucător cu CFR Cluj.

Președintele Paul Barber a admis că sunt șanse ca De Zerbi să exploreze noi oportunități, în ciuda afecțiunii sale pentru echipa engleză.

"Nu vrem să-l pierdem pe De Zerbi, este unul dintre cei mai buni din lume. Roberto iubește Brighton și pe toți oamenii implicați aici, dar, la un moment dat în viitor, el poate alege să-și ia cunoștințele pe care le are și să meargă în altă parte,” a declarat Barber, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

???????? Brighton CEO Paul Barber: “We don’t want to lose De Zerbi, he’s one of the best in the world”.

“Roberto loves Brighton and all people involved here — but at some point in the future he may choose to take that skill base that he has elsewhere”, told @TheAthleticFC. pic.twitter.com/T7PGvheH6Y