După patru etape disputate din grupă, Scoția are maximum de puncte, cu victorii obținute împotriva naționalelor din Cipru, Spania, Norvegia și Georgia.

Scoția a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, selecţionata Georgiei, într-un meci din preliminariile pentru EURO 2024, care a fost întrerupt o oră şi 40 de minute din cauza ploii torenţiale.

Golurile au fost marcate de McGregor (minutul 6) şi McTominay (minutul 47).

După primul gol, arbitrul Istvan Vad a întrerupt jocul din cauza condiţiilor meteo care făceau imposibilă continuarea în acel moment.

Ceea ce se intenţiona a fi o pauză de 20 de minute a devenit o întrerupere lungă de 100 minute, georgienii nerevenind pe teren 10 minute după ce oficialii au decis că terenul este practicabil.

În minutul 90+3, Georgia a ratat un penalty prin Kvaratskhelia.

