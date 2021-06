Pandev, omul-record de la Euro! A inscris primul gol din istoria Macedoniei la turneu si a devenit al doilea cel mai in varsta marcator

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

Macedonia si Austria s-au intalnit in primul meci al grupei C, jucat la Bucuresti. Austria a deschis scorul, prin Lainer, insa Macedonia a egalat prin veteranul Pandev, in minutul 28.

In varsta de 37 de ani si 321 de zile, Pandev este al doilea cel mai in varsta marcator din istoria EURO, dupa Ivica Vastic, care inscria, in 2008, pentru Austria, impotriva Poloniei, avand 38 de ani si 257 de zile.

De asemenea, la 20 de ani de la debutul sau in echipa nationala, Pandev a marcat primul gol al sau si al nationalei sale la un Campionat European, la debut. Pandev este un idol in Macedonia, fiind considerat cel mai mare fotbalist din istoria tarii sale.

Genoa, Galatasaray, Napoli, Inter sau Lazio sunt doar cateva dintre formatiile la care a evoluat Pandev, in cariera sa. Are 473 de meciuri jucate in Serie A, marcand 101 goluri. Pentru Macedonia a inscris de 37 de ori in 116 meciuri.

