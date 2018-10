"OMOARA-MA!" SCANDAL URIAS, cu un fost jucator al Barcelonei in prim plan! A batut un artist celebru, apoi s-a dus dupa el la spital cu pistolul

Arda Turan este personajul principal al unei povesti cu iz de telenovela turceasca.



Fostul jucator al Barcelonei a fost implicat in scandal monstru intr-un club din Turcia dupa ce a incercat sa cucereasca sotia unui cunoscut cantaret. Potrivit celor de la Haberler, Turan era sub influenta alcoolului cand i-a facut avansuri sotiei lui Berkay, un cunoscut artist in Turcia.

Berkay si-a dat imediat seama ce se petrece si si-a chemat sotia in afara clubului pentru a discuta cu ea. Turan a intervenit si l-a lovit pe cantaret cu pumnul, spargandu-i nasul. Berkay s-a dus la spital, insa Turan la urmat. Conform jurnalistilor turci, fotbalistul avea un pistol asupra sa. Cand s-a apropiat de Berkay, Turan si-a cerut scuze: "Nu stiam ca este sotia ta. Imi pare foarte rau, omoara-ma!".

Arda Turan este casatorit, iar in seara cu pricina sotia sa era acasa fiind insarcinata in opt luni.