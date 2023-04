Olăroiu şi jucătorii săi, primiţi de șeic, după ce Al-Sharjah a câștigat Cupa Preşedintelui Emiratelor Arabe Unite

Olăroiu şi jucătorii au fost primiţi la palatul şeicului după ce au câştigat Cupa Preşedintelui Emiratelor Arabe Unite.

Cu această ocazia, clubul a fost recompensat şi cu 10 milioane de dirhami (aproximativ 2,5 milioane de euro),

Al Sharjah a învins în finală echipa Al Ain, după ce s-a executat 27 de lovituri de departajare, scor 14-13.

Olăroiu a câştigat trofeul cu Al Sharjah şi anul trecut. În 2022, echipa românului şi-a adjudecat şi Supercupa Emiratelor Arabe Unite.

استقبال الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم المتوج بكأس رئيس الدولة ومكافأته بمبلغ 10 ملايين درهم

Receiving the Sharjah Football Club team crowned with the President's Cup and grant them with 10 Million Dirhams pic.twitter.com/ELlHH2E93c