Oficial: bye-bye, Abramovich! Chelsea are un nou proprietar, care a plătit 5 miliarde de euro

Guvernul britanic a autorizat vânzarea clubului Chelsea Londra, care s-a aflat în proprietatea oligarhului rus Roman Abramovich din 2003, informează AFP.

“Seara trecută guvernul a eliberat licenţa care permite vânzarea Chelsea FC. Având în vedere sancţiunile care îi vizează pe cei cu legătură cu Putin şi invazia sângeroasă a Ucrainei, viitorul pe termen lung al clubului poate fi asigurat doar cu un nou proprietar”, a notat pe Twitter Nadine Dorries, secretar de stat pentru Sport.

Tot marţi, Premier League a aprobat preluarea clubului Chelsea de către un consorţiu condus de Todd Boehly, coproprietar al echipei LA Dodgers, pentru suma de 4,25 miliarde de lire sterline (4,97 miliarde de euro).

Clubul din Premier League a fost scos la vânzare înainte ca proprietarul Roman Abramovich să fie sancţionat din cauza legăturilor sale cu preşedintele rus Vladimir Putin.

1/2 Last night the Government issued a licence that permits the sale of @ChelseaFC. Given the sanctions we placed on those linked to Putin and the bloody invasion of Ukraine, the long-term future of the club can only be secured under a new owner.