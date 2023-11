În partida cu Malta, naționala antrenată de Gareth Southgate s-a impus cu scorul de 2-0, fără emoții, după autogolul lui Pepe și reușita lui Harry Kane.

Neutilizat în confruntarea cu Malta, starul lui Manchester City s-a aflat în centrul atenției la finalul partidei.

Pe rețelele de socializare a fost publicat un clip de la zona mixtă, în care fotbalistul s-a oprit și a discutat cu cu Tom, un susținător al rivalilor de la United.

Cei doi au vorbit despre derby-ul câștigat de cetățeni, iar bărbatul aflat în scaun cu rotile a lăudat stilul de joc al echipei lui Pep Guardiola, dar și abilitățile tehnice ale britanicului.

După apariția video-ului, pe rețelele de socializare au apărut numeroase mesaje de apreciere ale gestului făcut de Jack Grealish.

It costs zero effort to give 5 mins of your day to someone, well done Jack Grealish, a real likable blokepic.twitter.com/FITEaTZbCR