"Nu ne vom cere scuze!" Noi reactii ale lui Laporta in scandalul cu UEFA legat de Super Liga! Ce a spus presedintele Barcelonei 

Real Madrid, Barcelona si Juventus continua sa sustina proiectul Super Ligii.

Joan Laporta a vorbit despre pozitia clubului in raport cu Super Liga Europeana. Presedintele Barcelonei a prezentat cronologia intamplarilor si a argumentat motivele pentru care clubul catalan se mentine tare pe pozitii in legatura cu amenintarile UEFA.

"In timpul campaniei cluburile au luat legatura cu noi pentru a ne explica proiectul Super Ligii. Cand am fost ales presedinte, subiectul era urgent iar 11 cluburi lucrau deja. Am dat totul avocatilor, am studiat si pentru prima data am vazut ca era factibil.

Sa organizezi o competitie care sa aiba la baza aceste cluburi importante era ceva care iti dadea de gandit. Exista finantare? Da, o entitate financiara avea depozitati 3 500 milioane de euro pentru un proiect atractiv si factibil. La un moment dat erau garantate 700 de milioane pe sezon plus variabilele. Nu voiam sa comitem eroarea istorica de a nu participa intr-o astfel de competitie.

Am vorbit cu restul cluburilor si am cerut sa ni se acccepte sa supunem formatul competitiei la dorinta socios-ilor in urmatorul Consiliu. In ziua de azi, nu putem sa votam asupra formatului competitiei pentru ca nu exista, insa proiectul e in viata.

UEFA a reactionat urat, nu a vrut sa ne intrunim si nici sa vorbeasca despre acest subiect si nu am avut de ales decat sa vorbim cu tribunalele si exista unul care semnaleza ca daca UEFA exercita actiuni impotriva Super Ligii, asta este un monopol. Un tribunal elvetian a comunicat oficialilor UEFA ca nu pot sanctiona cluburile.

UEFA nu a vrut sa accepte dialogul si nu am inteles asta, dar am continuat sa incercam. Avem o istorie de mai bine de 122 de ani si trebuie sa ne fie respectate sentimentele. Nu trebuie sa ne cerem scuze pentru ca vrem sa fim stapanii propriilor destine in fotbalul mondial. Nu vom plati sanctiuni daca avem dreptate conform justitiei.

Sunt convins ca daca vom continua sa aparam interesele clubului, va fi foarte bine si daca va continua, voi aduce formatul in fata voastra, pentru a-l valida. Reactia virulenta a celor de la UEFA nu ne-a permis sa aducem proiectul la Consiliu.

Vrem sa cream ceva noi. Nu se poate ca noi, cluburile, sa pierdem bani, iar UEFA sa castige. Asta nu o va solutiona UEFA, care incorporeaza o alta competitie, tot din banii cluburilor", a spus Laporta citat de Mundo Deportivo.