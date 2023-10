În prima partidă, Al Hilal a obținut doar un rezultat de egalitate cu Navbahor Namangan, în timp ce viitoarea adversară s-a impus în fața celor de la Mumbai City.

Partida din 3 octombrie se va disputa pe Azadi Stadium, din Teheran, iar cu doar două zile înaintea confruntării a fost publicat pe rețelele de socializare un clip în care mai mulți muncitori încearcă să aranjeze gazonul de pe arenă.

După ce a văzut secvențele, Neymar nu s-a abținut și a comentat pe Twitter despre starea deplorabilă, postând un mesaj scurt: "Nu este posibil".

Neymar's reaction upon witnessing the deplorable condition of the Azadi Stadium's grass and its ongoing repair: "This is not possible ????‍♂️ ????".

The embarrassing reality of everything in IR Iran.pic.twitter.com/Xlp8KklLht https://t.co/UgMhG4gjCz