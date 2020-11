I-a facut UITATI pe Messi si Ronaldo! Haaland a SPULBERAT recordurile in Champions League si l-a depasit pe Mbappe

Borussia Dortmund a castigat cu scorul de 3-0 partida contra celor de la Club Brugge.

Erling Haaland (20 de ani) a reusit o dubla in meciul de marti seara si este golgeterul echipei in UEFA Champions League. Norvegianul are 16 goluri in 12 meciuri in aceasta competitie, reusind un record pentru varsta pe care o are.

La 20 de ani, Leo Messi avea doar doua goluri in Champions League, iar Cristiano niciunul. Haaland a ajuns sa fie evaluat la 80 de milioane de euro, o suma enorma avand in vedere ca Dortmund la cumparat pentru doar 20 de milioane de euro.

Cu primul gol din partida cu Brugge, Haaland a devenit cel mai tanar fotbalist din istorie care ajunge la 15 goluri in Champions League, la varsta de 20 de ani si 126 de zile. Precedentul record era detinut de starul lui Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, care reusise aceasta performanta la 20 de ani si 306 zile. Messi a reusit de asemenea sa inscrie 15 goluri pana la varsta de 21 de ani si 288 de zile. Haaland a inscris deja sase goluri in patru partide din grupa.

Ronaldo este golgeterul absolut din UEFA Champions League, cu 131 de reusite.

????????‍♂️Erling Haaland: ⚽️29 goals in 27 games for FC Red Bull Salzburg

⚽️31 goals in 30 games for Dortmund

⚽️17 club goals in 13 games this season

⚽️16 goals in 12 Champions League games

⚽️Fastest player to score 16 Champions League goals

⚽️6 goals in 4 UEFA Nations League games pic.twitter.com/LkN9XD21cP — BenchWarmers (@BeWarmers) November 25, 2020