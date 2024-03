Famila lui Neymar a plătit o cauțiune uriașă pentru eliberarea lui Dani Alves

Condamnat la patru ani şi jumătate de închisoare de justiţia spaniolă în data de 22 februarie, pentru că a violat o tânără într-un club de noapte din Barcelona, Dani Alves a obţinut miercuri eliberarea condiţionată, după ce a plătit o cauţiune de un milion de euro, relatează Le Figaro.

Fostul internaţional brazilian (40 de ani) îi poate mulţumi pentru eliberare familiei Neymar. Potrivit La Vanguardia, clanul Neymar a fost de acord să plătească cauţiunea pentru a obţine undă verde de la tribunalul din Barcelona pentru eliberarea lui Alves.

Fostul atacant al Paris Saint-Germain i-a oferit deja ajutorul conaţionalului său în urmă cu câteva săptămâni, după ce acesta a fost inculpat.

Tatăl lui Neymar a confirmat pentru CNN că a contribuit la plata cheltuielilor de judecată şi a despăgubirilor victimei, în valoare de 150.000 de euro.

"Familia ne-a cerut ajutorul. Daniel nu avea bani pentru a se apăra, iar termenul limită pentru a plăti apărarea se apropia de sfârşit. Gândiţi-vă, în niciun moment nu aş putea refuza ajutorul unui prieten care încearcă să se apere de o acuzaţie", a declarat tatăl în urmă cu câteva săptămâni, citat de News.ro.

