Suspans, suspans, suspans! Mircea Lucescu a dat verdictul despre lupta la titlu în Superliga României

Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român din toate timpurile, a dat verdictul în legătură cu bătălia pentru titlu, la o zi după Farul Constanța - FCSB 0-1, din etapa secundă a play-off-ului.

Lucescu susține că este aproape imposibil ca FCSB să piardă titlul. Echipa antrenată de Elias Charalambous s-a distanțat la șapte puncte de locul secund, Universitatea Craiova, și la 10 'ungimi' de CFR și Rapid.

Mircea Lucescu: "În fotbal se poate întâmpla oricând o răsturnare de situație"

FCSB are 2/2 meciuri câștigate în Superligă până acum, și o va întâlni pe Universitatea Craiova în etapa a 3-a din play-off.

"Il Luce", chiar dacă este convins că va fi nevoie de o minune ca trupa lui Becali să piardă titlul, i-a avertizat ca orice este posibil și că "oricând se poate întâmpla o răsturnare de situație".

”Nu cred că Steaua (n.r – FCSB) mai poate pierde titlul, dar în fotbal se poate întâmpla oricând o răsturnare de situație. Am văzut și Craiova cu Rapid.

Cei care au fost în fotbal, acolo, în prima linie, își dau seama ce se poate întâmpla într-un meci. S-au relaxat cei de la Rapid.

Și eu am pierdut un meci important, aveam 2-1, am ajuns în superioritate numerică și am pierdut 2-3”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Digi Sport.

Gigi Becali, fără emoții înaintea meciului cu CSU Craivoa

Afaceristul din Pipera este convins că dacă băieții lui se vor impune împotriva oltenilor, titlul este ca și asigurat.

Gigi Becali a declarat că oltenii au prestat un joc foarte modest în meciul cu Rapid București, și de asta nu îi este teamă de aceștia, deși, și aceștia au 2/2 victorii în play-off.

„N-am jucat nimic dar am avut o echipă care n-a avut puterea să penetreze. Noi și când nu jucăm nimic suntem mai buni decât adversarul. Farul a avut un șut, dar n-a avut lucruri periculoase. Deși noi slabi, am fost mai buni decât adversarul. Asta e important. Când Olaru are două săptămâni de pauză, e o problemă pentru el, vrea să joace din trei în trei zile. Dacă-l ții în pauză…

Am demonstrat că suntem echipă mare, la 1-0 trebuia să vină Farul peste noi. Nu ne-am retras, am pasat în stil de echipă mare. Ții mingea la tine când e 1-0, nu ți-e frică și dai în ea huba-buba.

Nu e decisiv meciul cu Craiova, dar dacă-i batem, cred că da. Dar nu vreau să mai vorbesc, mă apucă iar trufie. Rotaru are echipa mai valoroasă, în prima repriză cu Rapid, echipa atât de slabă nu am văzut. Nu mi-e frică de Rotaru după ce-l bat 6-0. Dacă vom câștiga, sunt zece puncte și după…”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

