”Nein, nein, nein!” Antrenorul care refuză să antreneze ”Die Mannschaft”

Germania se află într-o postură dificilă la mai puțin de un an rămas până la Campionatul European din 2024, turneu final pe care îl va organiza. În urma umilinței de sâmbătă, 9 sepmtebrie împotriva Japoniei, scor 1-4, Die Mannschaft a rămas fără selecționer.

La doar doi ani de la numirea sa ca antrenor al Germaniei, Hansi Flick a fost demis. Fostul antrenor al lui Bayern a înregistrat un record negativ în istoria fotbalului german: primul selecționer demis din istoria de 97 de ani a naționalei.

În cele 25 de meciuri pe banca nemților, Flick a obținut doar 12 victorii, iar în ultimele cinci meciuri, Germania a înregistrat patru eșecuri. Procentajul de sub 50% și forma dezastruoasă i-au forțat în cele din urmă pe șefii federației să renunțe la serviciile tehnicianului de 58 de ani.

Naționala Germaniei nu mai este de interes nici pentru cei mai prolifici antrenori. Actualul selecționer al Austriei, Ralf Ragnick, a dat răspunsul cu vedere la zvonurile înlocuirii lui Flick: ”Nicio șansă. M-am decis încă de acum 14 luni că voi fi antrenorul Austriei, să îi pregătesc pentru EURO, să fiu în beneficiul acestei naționale. Orice altceva nu este de interes pentru mine.”, declarat Ralf Ragnick, potrivit publicației germane Orf.

