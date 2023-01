Naționala Madagascarului are un parcurs perfect la turneul final al Campionatului Africii pe Națiuni, desfășurat în aceste zile în Algeria, competiție la care participă naționale formate în exclusivitate din fotbaliști legitimați în campionatul intern.

Malgașii, invincibili și în preliminarii, au câștigat la turneul final grupa din care fac parte cu maximum de puncte, după 2-1 cu Ghana și 3-0 cu Sudan (Marocul s-a retras din competiție), și vor întâlni Mozambic în sferturile de finală.

În ultimul meci, victoria clară cu Sudan, marcatori au fost Randriantsiferana, Razafindranaivo și Rafanomezantsoa, trei dintre cei nouă titulari care au nume lungi care încep cu literele ”Ra”, în frunte cu Razafindraibeharimihanta și alături de selecționerul cu nume ceva mai scurt Rakotondrabe.

Site-ul oficial al Confederației Africane de Fotbal s-a aflat în imposibilitatea de a găsi o soluție pentru a prezenta numele întregi ale fotbaliștilor (vezi galeria foto)!

