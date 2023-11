Motivul pentru care Lionel Messi nu-l mai urmărește pe Alejandro Garnacho pe rețelele de socializare: "Nu-i pasă"

Echipa antrenată de Erik ten Hag a învins duminică, în deplasare, scor 3-0, pe Everton, în etapa a 13-a din Premier League.

Manchester United a deschis scorul în minutul 3, prin Alejandro Garnacho, care a înscris un gol spectaculos, din foarfecă, bucurându-se apoi aşa cum o face Cristiano Ronaldo.

Dezvăluirea lui Rio Ferdinand despre Alejandro Garnacho

În cadrul show-ului de pe canalul de Youtube, Vibe with Five, Rio Ferdinand a discutat despre argentinianul de pe Old Trafford, dezvăluind cum a a aflat că Lionel Messi nu-l mai urmărește pe social media.

"Știți ce-mi place despre el? Nu-l interesează, nu-i pasă. Garnacho mi-a spus că Messi i-a dat unfollow pentru că a declarat că-l preferă pe Ronaldo. A ieșit și a recunoscut că este fan Ronaldo. Chiar dacă e argentinian", a declarat Rio Ferdinand, potrivit AS.

În aprilie 2022, Alejandro Garnacho a postat pe contul de Instagram o imagine cu Cristiano Ronaldo pe care l-a numit "cel mai bun din toate timpurile", la câteva săptămâni după ce publicase o fotografie în care apărea alături de Lionel Messi, cu mesajul "idol".