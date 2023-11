Argentinienii au obținut o victorie importantă, impuându-se la limită, scor 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de Otamendi, în minutul 63.

În urma acestui rezultat, Argentina este lider în grupă, cu 15 puncte, în timp ce Brazilia, care a suferit prima înfrângere pe teren propriu din istoria calificărilor din America de Sud, este locul șase, cu 7 puncte.

În fața a peste 68.000 de oameni, spritele s-au încins încă de la intonarea imnurilor, iar suporterii din cele două galerii au început să arunce cu scaune.

Forțele de ordine au intervenit imediat, în încercarea aplanării situației, însă situația a degenerat. Lionel Messi și coechipierii săi au mers în dreptul tribunei argentinienilor pentru a discuta cu aceștia, însă au ajuns să fie loviți.

După mai multe minute de tensiuni și incidente, spiritele s-au calmat, iar partida a putut fi jucată.

???????????????????? Crazy scenes in the stands at Maracanã between Brazilian police and Argentina fans.

Full footage by @_igorrodrigues ???? pic.twitter.com/lF4uzyI8A9