Moment socant! Un invitat a facut infarct in studioul unei televiziuni de sport din Emiratele Arabe, dupa victoria nationalei din semifinalele Cupei Asiei

Un analist sportiv din Emiratele Arabe a facut infarct in direct.

Un analist sportiv din Emiratele Arabe Unite a facut infarct in timpul emisiunii la care era invitat. Barbatului i s-a facut rau in timp ce vorbea despre victoria Emiratelor Arabe impotriva Australiei, din Cupa Asiei.



Acesta s-a prabusit de pe scaun, iar moderatorul a cerut imediat pauza publicitara. O ambulanta l-a transportat de urgenta pe barbat la spital, iar medicii au reusit sa il resusciteze!



Potrivit presei arabe, omul se afla acum in afara oricarui pericol.