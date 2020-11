Moment EMOTIONANT produs de ultrasii lui Feyeenord! Unul dintre atacantii echipei este decimat de accidentari, iar suporterii au hotarat sa-i readuca zambetul pe buze! :)

Nicolai Jorgensen (29 de ani) este atacantul lui Feyeenord Rotterdam din 2016.

Fotbalistul transferat de catre olandezi de la Copenhaga pentru suma de 3,5 milioane de euro a stralucit in primele sale sezoane. Jorgensen a fost foarte aproape sa ajunga in Premier League, dar suma ceruta de Feyeenord lui Newcastle nu le-a convenit englezilor (20 de milioane de euro).

Din acel moment, cariera lui Jorgensen a luat o turnura groaznica, atacantul marcand doar 5 goluri in ultimul sezon. Dick Advocaat, antrenorul echipei, vazand forma slaba a lui Jorgensen a preferat sa promoveze tineri, astfel, slovacul Robert Bozenik i-a luat fata danezului.

In acest sezon, Jorgensen s-a accidentat de nu mai putin de 4 ori. Ultima oara fiind pe 25 octombrie, in deplasarea de la Waalwijk in care a marcat si singurul sau gol din acest campionat.

Fanii echipei au decis ca este un moment dramatic pentru Jorgensen si au hotarat sa-i readuca zambetul pe buze. Ultrasii s-au intalnit pe unul din podurile orasului si au aprins torte, scandand numele fotbalistului.

Mai jos VIDEO cu momentul ultrasilor:

Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen kampt dit seizoen met veel blessureleed en daarom hebben de Feyenoord-supporters besloten om hem vanavond een hart onder de riem te steken. Mooie actie! ????: @DeNoordzijde pic.twitter.com/GIQnzgn1lD — Awaydays NL (@AwaydaysNL) November 18, 2020