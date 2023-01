Mircea Lucescu, încântat de jucătorul pe care Shakhtar Donetsk a încasat 100 de milioane de euro: „Este o copie a lui Mbappe!”

Fotbalul a fost afectat de invazia lui Vladimir Putin (70 ani) în Ucraina. Mulți stranieri și-au rupt contractele pentru a fugi din calea bombardamentelor și au optat pentru un campionat mai sigur. Însă, asta nu a fost o piedică pentru ucrainieni și demersul lor de a-și vinde jucătorii tineri.

Mykhaylo Mudryk (22 ani) este cel mai râvnit fotbalist din lotul lui Shakhtar Donetsk. Cotat la 40 de milioane de euro de publicația Transfermarkt, atacantul a fost dorit insistent de Arsenal în această pauză competițională, numai că, în cele din urmă va ajunge la Chelsea în schimbul a 100 de milioane de euro.

Mircea Lucescu (77 ani), cel mai titrat antrenor din istoria lui Shakhtar Donetsk, este încânat de Mykhaylo Mudryk. Mai mult, tehnnicianul român îl compară cu Kylian Mbappe (24 ani) și a dezvăluit că abia așteaptă să-l vadă la treabă într-un campionat mai puternic.

„Mudryk este o copie a lui Mbappe, va fi grozav să-l vedem la un nivel mai mare față de cel la care a jucat până acum. Talentul său și perspectiva pe care o are nu pot fi puse la îndoială”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

