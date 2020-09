Messi si 'copiii sai' din teren! Ce spun tinerii din echipa Barcelonei despre capitanul lor 

Trincao, Riqui Puig si Ansu Fati au oferit o serie de declaratii dupa meciul cu Villareal, castigat cu scorul de 4-0.

Lionel Messi are un rol foarte important in probabil ultimul sau sezon la Barca. Koeman vrea recunstroctia la echipa iar Messi este un element important in echipa. Daca argentinianul a invatat multe de la jucatori precum Ronaldinho, Puyol sau Xavi, in tineretea lui, acesta trebuie acum sa serveasca drept model 'copiilor' din echipa.

"Messi intotdeauna ne spune ca noi suntem viitorul Barcelonei", a declarat Riqui Puig.

De asemenea, noua achizitie, Francisco Trincao a dezvalui cum l-a ajutat Messi inca din momentul in care acesta a ajuns la echipa.

"Messi mi-a spus ca in cazul in care am nevoie de ajutor sau de ceva sa-l intreb. Ma ajuta foarte mult in timpul meciului sa ma pozitionez"

Ansu Fati a reusit un meci briliant impotriva Villarealului, jucatorul de 17 ani reusind o dubla si obtinerea unui penalty.

"Messi imi da multe sfaturi, ma ajuta foarte mult in teren si la antrenamente, dar si in afara lor", a declarat Ansu Fati.

FOTO cu Messi imbratisandu-l pe Ansu Fati dupa ce acesta a debutat.