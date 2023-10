Messi, regele absolut! Cum arată acum clasamentul all-time al câștigătorilor Balonului de Aur

Starul argentinian a obținut al doilea trofeu în ultimii trei ani. Acesta nu are adversar în clasamentul actualizat al câștigătorilor all time. Pe locul secund se află portughezul Cristiano Ronaldo (38 de ani), care a câștigat de cinci ori Balonul de Aur.

Podiumul este completat de trei giganți din generațiile trecute: Michel Platini, Johan Cruyff și Marco van Basten. Toți au obținut de câte trei ori prestigiosul trofeu.

În același timp, Argentina a devenit țara cu cele mai multe Baloane de Aur din istoria fotbalului. Messi a câștigat de unul singur opt trofee, mai multe decât jucătorii din Franța, Germania, Țările de Jos (Olanda) și Portugalia. De exemplu, Franța și Germania au la activ câte șapte trofee, aduse de cinci jucători diferiți.

Și Țările de Jos (Olanda) și Portugalia au în palmares câte șapte Baloane. Acestea au fost aduse, în fiecare caz, de câte trei jucători diferiți.

