Mesajul războinic al lui Marius Șumudică înaintea duelului cu Beșiktaș: "Putem face asta"

Înaintea partidei care se va avea loc la Istanbul, tehnicianul român a vorbit despre bucuria de a reveni la Gaziantep, dar și despre obiectivul pe care îl are în confruntarea cu Beșiktaș.

"Am luat echipa cu zero puncte. Nu a fost foarte ușor pentru noi, dar am lucrat în echipă de când am venit, am făcut transferuri potrivite. Conducerea ne-a fost mereu alături, dar și fanii.

Suntem motivați pentru meciul cu Beșiktaș. Nu vom merge acolo ca niște victime, vom lupta, mergem să câștigăm. Avem șansa noastră, putem face asta. Le-am spus jucătorilor că nu mergem în călătorie la Istanbul", a declarat Marius Șumudică, la conferința de presă.

Clauza secretă din contractul lui Marius Șumudică

Marius Șumudică (52 de ani) a revenit pe banca lui Gaziantep la începutul lunii septembrie și are ca obiectiv menținerea echipei în prima ligă din Turcia.

Antrenorul român a semnat un contract valabil pentru un sezon și a dezvăluit că înțelegerea conține o clauză care îl obligă să mențină echipa în prima ligă, altfel va fi penalizat financiar.

„Vrem să-i facem pe toți fericiți. Scopul meu este să-i fac pe toți aici fericiți. Revenind la problema cutremurului, mama nu a vrut să vin aici, dar mi-am dorit foarte mult să fac asta.

Cred că această echipă va rămâne în Superlig. Am adăugat această clauză la contractul meu. Dacă nu rămânem în prima ligă, voi plăti penalizarea. Dacă rămânem în Superlig în sezonul viitor, obiectivul nostru este cu siguranță să ne clasăm în primele opt echipe”, a spus Marius Șumudică, potrivit Beinsports.