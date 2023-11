Meciul istoric dintre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, confirmat: "Ultimul dans, în februarie 2024"

Riyadh Season Cup 2024, competițe amicală găzduită de Arabia Saudită, a anunțat că a ajuns la un acord cu Inter Miami, actualul club al lui Lionel Messi, pentru participarea la evenimentul programat în prima săptămână a lunii februarie.

La eveniment vor participa trei cluburi: Inter Miami, Al Nassr și Al Hilal. În comunicatul saudiților se precizează că se va apela la un sistem "de tip campionat", astfel că cele trei formații vor disputa câte două meciuri.

Evenimentul a fost deja numit "The Last Dance", având în vedere că acesta este probabil ultimul duel direct dintre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo.

Meciurile se vor disputa pe Kingdom Arena din Riad, arenă recent inaugurată, care are o capacitate de 26.000 de locuri.

Riyadh Season Cup 2024

A tournament that joins the three football giants Inter Miami, Al Hilal and Al-Nassr and will be played at the Kingdom Arena ????????❤️

