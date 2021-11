Meci de prima ligă întrerupt după ce fanii i-au luat la țintă cu artificii pe jucători. Un român s-a aflat pe teren

Meciul Waterford - Shamrock Rovers, disputat aseară în prima ligă a Irlandei, scor 1-3, a fost întrerupt după ce în minutul 15, la 1-0 pentru gazde, spectatorii din tribune au aruncat cu artificii spre jucătorii aflați pe gazon.

Fotbaliștii și antrenorii s-au protejat așa cum au putut de tirul artificiilor, însă Anthony Wordsworth, de la Waterford, a fost rănit serios la față.

”Nu avem nevoie de așa ceva, este total în neregulă”, a spus comentatorul partidei de la televiziunea irlandeză.

Meciul a fost întrerupt timp de opt minute, în cele din urmă oaspeții impunându-se cu scorul de 3-1.

Două dintre golurile lui Shamrock Rovers au fost marcate de jucătorul de origine română Daniel Mândroiu, în minutele 70 și 90+1.

Acesta este un mijlocaș ofensiv în vârstă de 23 de ani, născut în Dublin, care însă a jucat pentru naționalele de juniori și de tineret ale Irlandei.

????⚽️ | NEW: A match between Waterford and Shamrock Rovers was temporarily halted due a firework incident: pic.twitter.com/X1YBtU6oeT